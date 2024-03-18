Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вышел из себя во время интервью после поражения от "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Кубка Англии, передают Vesti.kz.

Немецкому специалисту не понравился вопрос о недостаточно интенсивной игре его команды в овертайме.

"Это какой-то глупый вопрос. Не знаю, сколько матчей мы провели за последнее время. То же самое могу сказать и о сопернике. Мне не нравится ваш вопрос. У "Ливерпуля" много матчей? Хватит уже, вы точно не в лучшей форме! У меня не хватает нервов на вас", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Сама встреча завершилась для подопечных Клоппа неудачно. "Ливерпуль" уступил со счетом 3:4 на "Олд Траффорд".

В 1/2 финала Кубка Англии, 20 апреля, "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ковентри", а в другом полуфинале встретятся "Манчестер Сити" - "Челси".