Бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вспомнил о поражении команды от мадридского "Реала" в финале Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. Та встреча завершилась победой "сливочных" со счетом 1:0.

"В финале [Лиги чемпионов] в 2022 году Куртуа был в огне. Я никогда в жизни не смогу объяснить эту игру. Как мы в итоге проиграли?! Я никогда не встречал команду, которая была бы столь не подвержена давлению, как "Реал".

Сложно ли было готовиться к игре с "Реалом"? Было очень трудно. Нужно много индивидуальных качеств и невероятное хладнокровие, чтобы противостоять "сливочным", - приводит слова Клоппа Madrid Zone со ссылкой на интервью немецкого специалиста в подкасте Тони Крооса Einfach mal Luppen.