Клопп дал обещание в чемпионской гонке АПЛ

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Сегодня 20:58
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ, сообщают Vesti.kz.

После 29-ти туров "Ливерпуль" с 67 очками лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Красные" на два балла опережают лондонский "Арсенал". 

"Мы должны пройти через это. Будет тяжело и нервно – частота пульса время от времени будет 180 или 200. Но если мы будем получать от этого удовольствие, у нас будет шанс. В противном случае нам будет сложнее, поэтому мы стараемся сохранять позитивный настрой. Мы вместе с двумя другими командами боремся за самый большой приз в английском футбол. Посмотрим, чем все закончится. Я буду очень стараться, чтобы получать от этого удовольствие", - сказал Клопп журналистам.

Напомним, что Клопп ранее заявил об уходе из "Ливерпуля" по окончании текущего сезона.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
2 Арсенал 29 20 5 4 70-24 65
3 Манчестер Сити 29 19 7 3 63-28 64
4 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5 Тоттенхэм Хотспур 29 17 5 7 61-43 56
6 Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40-40 48
7 Вест Хэм Юнайтед 30 12 8 10 49-54 44
8 Ньюкасл Юнайтед 29 13 4 12 63-51 43
9 Брайтон энд Хов Альбион 29 11 9 9 51-46 42
10 Вулверхэмптон Уондерерс 29 12 5 12 42-46 41
11 Челси 28 11 7 10 49-47 40
12 Фулхэм 30 11 6 13 46-47 39
13 Борнмут 29 10 8 11 43-53 38
14 Эвертон 29 8 7 14 30-41 31
15 Кристал Пэлас 29 7 9 13 34-49 30
16 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
17 Ноттингем Форест 30 6 8 16 36-52 26
18 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19 Бернли 30 4 6 20 31-65 18
20 Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27-77 15

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Метки:
Клопп Юрген Ливерпуль АПЛ

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