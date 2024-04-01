Клопп дал обещание в чемпионской гонке АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ, сообщают Vesti.kz.

После 29-ти туров "Ливерпуль" с 67 очками лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Красные" на два балла опережают лондонский "Арсенал".

"Мы должны пройти через это. Будет тяжело и нервно – частота пульса время от времени будет 180 или 200. Но если мы будем получать от этого удовольствие, у нас будет шанс. В противном случае нам будет сложнее, поэтому мы стараемся сохранять позитивный настрой. Мы вместе с двумя другими командами боремся за самый большой приз в английском футбол. Посмотрим, чем все закончится. Я буду очень стараться, чтобы получать от этого удовольствие", - сказал Клопп журналистам.