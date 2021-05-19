"Манчестер Юнайтед" поделил очки с "Фулхэмом" в рамках 37-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева усилиями Эдинсона Кавани на 15-й минуте, когда уругваец забил шикарный гол с 40 метров. Но "МЮ" не смог удержать победу, пропустив ответный мяч от Джо Брайана на 76-й.

После этой игры "МЮ", набрав 71 балл, сохранил за собой второе место, тогда как "Фулхэм" с 28 очками расположился на 18-й строчке из 20.

В заключительном, 38-м туре, 23 мая, "МЮ" в гостях сыграет с "Вулверхэмптоном", а "Фулхэм" дома примет "Ньюкасл".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!