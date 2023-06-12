Карло Анчелотти подал иск против английского клуба

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти, подал судебный иск в Высоком суде Лондона против английского "Эвертона", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации The Guardian, иск связан с "общими коммерческими договоренностями", но конкретные претензии тренера к своему предыдущему клубу не разглашаются. Ни адвокаты Анчелотти, ни представители "Эвертона" не комментируют данную ситуацию.

Карло Анчелотти тренировал "Эвертон" с 2019 по 2021 год, а в настоящее время он имеет контракт с "Реалом" до 2024 года. Вместе с мадридским клубом итальянский тренер добился успехов в Ла Лиге, национальном кубке и Лиге чемпионов.