К Хусанову? Узбекский вундеркинд заинтересовал клуб АПЛ

Узбекский полузащитник Аббос Файзуллаев, выступающий за московский ЦСКА, привлек внимание одного из клубов английской Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Upl.uz.

По инсайдерской информации, имя 20-летнего футболиста оказалось в скаутском списке "Вулверхэмптон Уондерерс" - тех самых "Волков", которые выступают в сильнейшей лиге мира.

Документ, просочившийся в СМИ, представляет собой, судя по всему, внутреннюю заметку отдела скаутинга, охватывающую приоритетные цели клуба на период до 2025 года. В списке фигурируют десятки имен, и среди них - Аббос. Хотя на данном этапе он не входит в число главных приоритетов, сам факт попадания в такую компанию говорит о признании его потенциала на международной арене.

Более высокий интерес "Вулвз", по имеющимся данным, проявляют к другим игрокам его амплуа - нигерийцу Кристианусу Уче из "Хетафе" и украинцу Георгию Судакову из донецкого "Шахтера". Их имена в списке отмечены звездочками - символом высокого приоритета для трансферного отдела.

Добавим, что в АПЛ в составе "Манчестер Сити" выступает другой легионер из Узбекистана Абдукодир Хусанов.



