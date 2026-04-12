Известный российский тренер Юрий Семин выразил удивление тем, что защитника "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова ранее не заметили в РПЛ, передают Vesti.kz.

"Хусанов для меня полное откровение! Он ведь не сразу в "Сити" оказался. Сначала парень играл в Узбекистане, затем в Белоруссии, откуда попал во Францию и уже оттуда — в Англию. Так где были наши ясновидящие селекционеры? Как вы пропустили такого игрока? Надо же видеть футбол и футболистов! Так же, как в "Локомотиве" упустили Хвичу.

А Гвардиола этот алмаз разглядел — и взял его. Хусанов играет что в центре обороны, что на краю без потери качества, что бывает редко. Тем более он очень молод, но в таком возрасте тренер уровня Пепа доверяет ему важнейшие матчи. В "Манчестер Сити", где переполненные трибуны, топ-соперники, колоссальное напряжение и высший уровень!", — рассказал он в интервью "СЭ".