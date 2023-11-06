Игрок "Ливерпуля" сделал заявление в связи с похищением отца

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 08:47
©twitter.com/LuisFDiaz19

Вингер "Ливерпуля" и сборной Колумбии Луис Диас опубликовал пост в соцсетях в связи с похищением своего отца, сообщают Vesti.kz.

Его родители были похищены в Колумбии, когда они ехали к себе домой. Вооруженные люди на мотоциклах остановили их и увезли на автомобиле. Позже мать игрока Силенис Маруланда была спасена, но власти все еще ищут его пропавшего отца.

"Сейчас я говорю не как футболист. Я говорю как сын Луиса Мануэля Диаса. Мой отец трудолюбивый человек и опора нашей семьи... А сейчас он находится в плену.

Я умоляю ELN (вооруженную повстанческую группировку в Колумбии) как можно скорее освободить моего отца. Я также обращаюсь к международным организациям, чтобы они содействовали его освобождению.

Каждую секунду, каждую минуту мы все больше тревожимся. Невозможно передать словами, какие ужасные чувства испытывает наша семья, и это будет продолжаться до тех пор, пока он не вернется домой.

Прошу вас, освободите моего отца немедленно и гарантируйте его безопасность.

Я хочу выразить благодарность всем колумбийцам и мировому сообществу за их поддержку", - написал Диас в соцсетях.

26-летний Диас выступает за "Ливерпуль" с прошлого года, он был куплен у "Порту" за 47 миллионов евро.

В его карьере также были колумбийские "Атлетико Хуниор" и "Барранкилья". В сборную Колумбии вызывается с 2018 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 11 9 0 2 28-8 27
2 Тоттенхэм Хотспур 10 8 2 0 22-9 26
3 Ливерпуль 11 7 3 1 24-10 24
4 Арсенал 11 7 3 1 23-9 24
5 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6 Ньюкасл Юнайтед 11 6 2 3 27-11 20
7 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 3 3 24-20 18
8 Манчестер Юнайтед 11 6 0 5 12-16 18
9 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10 Кристал Пэлас 11 4 3 4 10-13 15
11 Вест Хэм Юнайтед 11 4 2 5 18-20 14
12 Ноттингем Форест 11 3 4 4 12-15 13
13 Челси 10 3 3 4 13-11 12
14 Вулверхэмптон Уондерерс 11 3 3 5 14-19 12
15 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
16 Эвертон 11 3 2 6 11-15 11
17 Лутон Таун 11 1 3 7 10-21 6
18 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
19 Бернли 11 1 1 9 8-27 4
20 Шеффилд Юнайтед 11 1 1 9 9-30 4

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Метки:
Ливерпуль АПЛ Похищение

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