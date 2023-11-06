Вингер "Ливерпуля" и сборной Колумбии Луис Диас опубликовал пост в соцсетях в связи с похищением своего отца, сообщают Vesti.kz.
Его родители были похищены в Колумбии, когда они ехали к себе домой. Вооруженные люди на мотоциклах остановили их и увезли на автомобиле. Позже мать игрока Силенис Маруланда была спасена, но власти все еще ищут его пропавшего отца.
"Сейчас я говорю не как футболист. Я говорю как сын Луиса Мануэля Диаса. Мой отец трудолюбивый человек и опора нашей семьи... А сейчас он находится в плену.
Я умоляю ELN (вооруженную повстанческую группировку в Колумбии) как можно скорее освободить моего отца. Я также обращаюсь к международным организациям, чтобы они содействовали его освобождению.
Каждую секунду, каждую минуту мы все больше тревожимся. Невозможно передать словами, какие ужасные чувства испытывает наша семья, и это будет продолжаться до тех пор, пока он не вернется домой.
Прошу вас, освободите моего отца немедленно и гарантируйте его безопасность.
Я хочу выразить благодарность всем колумбийцам и мировому сообществу за их поддержку", - написал Диас в соцсетях.
26-летний Диас выступает за "Ливерпуль" с прошлого года, он был куплен у "Порту" за 47 миллионов евро.
В его карьере также были колумбийские "Атлетико Хуниор" и "Барранкилья". В сборную Колумбии вызывается с 2018 года.