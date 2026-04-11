Защитник Эндрю Робертсон, который летом покинет "Ливерпуль", близок к тому, чтобы остаться в английской Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, футболист уже достиг устной договоренности с "Тоттенхэмом" — стороны согласовали ключевые условия контракта. Однако окончательное решение Робертсон примет позже: защитник хочет дождаться ясности по поводу того, сохранит ли лондонский клуб место в АПЛ.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Робертсон провел 19 матчей, не отметившись результативными действиями. Зато в Лиге чемпионов на его счету один гол и одна результативная передача в семи играх.