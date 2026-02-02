Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор испытывает трудности в этом сезоне. В 18 матчах премьер-лиги он забил всего один гол и отдал четыре результативные передачи, что значительно ниже его показателей в предыдущих сезонах, передают Vesti.kz.

По данным Football365.com, главный тренер "Арсенала" Микель Артета оставил Эдегора на скамейке в трёх из последних четырёх матчей, включая победу над "Лидсом" со счётом 4:0. В матче с "Лидсом" Эдегор вышел на замену и сделал результативную передачу, но его игровая форма остаётся далёкой от оптимальной.

Влияние на команду

Пол Скоулз в подкасте Stick to Football отметил, что Эдегор "убивает" игру центрального форварда Виктора Дьёкереша, поскольку опускается в центр поля и оставляет без должной поддержки атакующих игроков. Скоулз подчеркнул, что норвежец не реализует потенциал позиции "десятки", необходимый для эффективной игры команды.

Будущее игрока

Испанские СМИ сообщают, что Эдегор может вернуться в "Реал" летом из-за проблем с Артетой. "Арсенал" рассматривает возможность летней продажи как оптимальное решение для всех сторон. Также интерес к игроку проявляет "Бавария", а стартовая цена обсуждается на уровне около 80 миллионов евро.

Мнение бывших игроков

Бывший форвард "Тоттенхэма" Даррен Бент, болеющий за "Арсенал", считает, что Эдегор должен уступить место в стартовом составе Эберечи Эзе. По его словам, Эзе заслуживает возможности проявить себя, а Эдегор "ничего не предлагает" команде в текущей форме.

Контекст чемпионата мира-2026

Эдегор всё ещё остаётся игроком "Арсенала", а слухи о его будущем вызывают вопросы о стабильности команды и готовности норвежца к чемпионату мира-2026.

Напомним, что Эдегор играл за "Реал" с 2015 по 2021 год.