Хусанов узнал вердикт по трансферу из "Ман Сити" к 29-кратному чемпиону

Защитнику сборной Узбекистана и английского "Манчестер Сити" Абдукодиру Хусанову рассчитали шансы на переход в каталонскую "Барселону", которая рассматривает возможность усиления центральной линии обороны, передают Vesti.kz со ссылкой на Zamin.uz.

Хусанов превзошёл защитников "Барселоны" по ряду показателей

На фоне неопределённости вокруг будущего "Манчестер Сити" всё чаще обсуждается возможный уход ведущих игроков команды. Одним из футболистов, оказавшихся в центре трансферных слухов, стал 22-летний Хусанов. Ранее интерес к нему приписывали "Челси", "Астон Вилле", "Эвертону" и "Борнмуту", а теперь к числу потенциальных претендентов присоединилась "Барселона".

По данным аналитиков, изучивших статистику авторитетного портала Sofascore, узбекский защитник превосходит нескольких действующих игроков каталонского клуба по важным игровым параметрам. Речь идёт о Жюле Кунде, Эрике Гарсии и Херарде Мартине. При этом место Пау Кубарси в основном составе "Барселоны" остаётся практически незыблемым.

Хусанов выделяется физическими данными, атлетизмом и эффективностью в единоборствах. Также он опережает конкурентов по количеству отборов, блокировок ударов и точных длинных передач за матч. Более высокие показатели у футболиста и по выигранным дуэлям на земле и в воздухе.

Что может помешать переходу в Каталонию

Несмотря на спортивные преимущества потенциального приобретения, договориться о трансфере будет непросто. Прежде всего Барселоне" предстоит найти компромисс с "Манчестер Сити", который вряд ли захочет расставаться с перспективным защитником без существенной компенсации.

Кроме того, издание FullTime Report связывает возможный уход лидеров английского клуба с разбирательством по делу о финансовых нарушениях и потенциальными санкциями. Однако до завершения судебного процесса дальнейшее развитие ситуации остаётся неопределённым.

Ещё одним препятствием могут стать финансовые возможности "Барселоны": пока неизвестно, сможет ли каталонский клуб удовлетворить требования англичан по стоимости трансфера.

Хусанов выступает за "Манчестер Сити" с января 2025 года, когда перешёл из французского "Ланса" за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провёл 12 матчей за английскую команду во всех турнирах.

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