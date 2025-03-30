Хусанов узнал соперника за выход в финал Кубка Англии

Завершились четвертьфинальные матчи Кубка Англии, и теперь известны команды, которые поборются за место в финале, сообщают Vesti.kz.
Клуб защитник сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова "Манчестер Сити" в полуфинале турнира сыграет с "Ноттингем Форрест".
Жеребьевка состоялась перед поединком "Борнмут" - "Манчестер Сити" (1:2).
"Ноттингем Форест" - "Манчестер Сити";
"Кристал Пэлас" - "Астон Вилла".
Матчи намечены на 26 апреля.
Напомним, что самым титулованным клубом в истории Кубка Англии является лондонский "Арсенал", на счету которого 14 завоеванных трофеев.
Действующим обладателем трофея остается "Манчестер Юнайтед", который в прошлом сезоне в драматичном финале одолел "Манчестер Сити" со счетом 2:1.