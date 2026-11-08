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Хусанов получил оценку после сенсации в матче "Манчестер Сити"

Абдукодир Хусанов. Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk©

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов узнал оценку за матч с "Ноттингем Форест" в 10-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Ноттингеме и завершилась сенсационной победой хозяев поля со счётом 3:1.

Хусанов вышел в стартовом составе и провёл весь матч, получив 6,8 от статистического портала Sofascore. Это не самая худшая оценка в составе "Манчестер Сити". Самую высокую получил вышедший на замену в начале второго тайма португальский защитник Матеуш Нуньеш - 7,7, а самый низкий балл оказался у вратаря Джанлуиджи Доннаруммы - 5,6.

Для Хусанова это 14-й матч за "горожан" в нынешнем сезоне во всех турнирах.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 21 балл. "Ноттингем Форест" располагается на 16-й строчке с девятью очками.

В следующем туре, который состоится 21 ноября, "Ноттингем Форест" сыграет на выезде с "Борнмутом", а "Манчестер Сити" примет на своём поле "Фулхэм".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
6 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
7 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
8 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
9 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
10 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
11 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
12 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
19 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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