В 4-м туре английской премьер-лиги "Манчестер Сити" уверенно обыграл "Манчестер Юнайтед" со счётом 3:0 на "Этихад Стэдиум", передают Vesti.kz.

Открыл счёт на 18-й минуте полузащитник Фил Фоден, точным ударом завершив красивую комбинацию команды. Во втором тайме голевую серию продолжил нападающий Эрлинг Холанд, оформив дубль — сначала на 53-й минуте, а затем на 68-й минуте, закрепив победу хозяев.

Особое внимание привлек защитник сборной Узбекистана Абудкодир Хусанов, который вышел в стартовом составе "Сити". Он отыграл все 90 минут и по итогам первого тайма был признан лучшим игроком своей команды по оценкам.

Благодаря победе "Манчестер Сити" набрал 6 очков и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице. "Манчестер Юнайтед", в свою очередь, с 4 очками опустился на 14-е место.



