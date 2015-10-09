Спад в игре нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха отразился в статистических показателях текущего сезона АПЛ, сообщают Vesti.kz.

В прошлом розыгрыше чемпионата Англии египтянин стал лучшим бомбардиром и ассистентом лиги, а также был признан игроком сезона. Однако в кампании АПЛ-2025/26 33-летний форвард заметно сбавил обороты, и его форма рассматривается как один из факторов нестабильных результатов команды Арне Слота.

Как сообщает авторитетный портал WhoScored, Салах установил антирекорд Премьер-лиги: его средняя оценка снизилась почти на один балл — с 7,61 в прошлом сезоне до 6,74 в нынешнем. Это самое резкое падение показателя среди всех игроков чемпионата, проведших не менее десяти матчей.

В текущем розыгрыше АПЛ Мохамед Салах отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами в 15 встречах.

