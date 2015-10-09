Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 14:27
 

Худшее падение в лиге: Салах оказался в неприятном рейтинге АПЛ

  Комментарии

©x.com/LFC

Спад в игре нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха отразился в статистических показателях текущего сезона АПЛ, сообщают Vesti.kz.

Спад в игре нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха отразился в статистических показателях текущего сезона АПЛ, сообщают Vesti.kz.

В прошлом розыгрыше чемпионата Англии египтянин стал лучшим бомбардиром и ассистентом лиги, а также был признан игроком сезона. Однако в кампании АПЛ-2025/26 33-летний форвард заметно сбавил обороты, и его форма рассматривается как один из факторов нестабильных результатов команды Арне Слота.

Как сообщает авторитетный портал WhoScored, Салах установил антирекорд Премьер-лиги: его средняя оценка снизилась почти на один балл — с 7,61 в прошлом сезоне до 6,74 в нынешнем. Это самое резкое падение показателя среди всех игроков чемпионата, проведших не менее десяти матчей.

В текущем розыгрыше АПЛ Мохамед Салах отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами в 15 встречах.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 23 15 5 3 42-17 50
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 23 14 4 5 35-25 46
4 Манчестер Юнайтед 23 10 8 5 41-34 38
5 Челси 23 10 7 6 39-25 37
6 Ливерпуль 23 10 6 7 35-32 36
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Брентфорд 23 10 3 10 35-32 33
9 Ньюкасл Юнайтед 23 9 6 8 32-29 33
10 Эвертон 23 9 6 8 25-26 33
11 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
12 Брайтон энд Хов Альбион 23 7 9 7 33-31 30
13 Борнмут 23 7 9 7 38-43 30
14 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
15 Кристал Пэлас 23 7 7 9 24-28 28
16 Лидс Юнайтед 23 6 8 9 31-38 26
17 Ноттингем Форест 23 7 4 12 23-34 25
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 27-45 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 23 1 5 17 15-43 8

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 февраля 21:30   •   не начат
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
(Лондон)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
