Англия
Сегодня 15:19
 

Скандал в раздевалке "Ливерпуля": у Арне Слота возник конфликт с игроком

Скандал в раздевалке "Ливерпуля": у Арне Слота возник конфликт с игроком

В стане "Ливерпуля" возникло напряжение между главным тренером команды Арне Слотом и одним из футболистов основы, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает indykaila News со ссылкой на источник, близкий к клубу, на прошлой неделе в раздевалке "красных" произошёл конфликт между наставником и полузащитником Кёртисом Джонсом. Детали инцидента не разглашаются.

В текущем сезоне 25-летний Джонс провёл 29 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Его контракт с "Ливерпулем" действует до лета 2027 года, а трансферная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 23 15 5 3 42-17 50
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 23 14 4 5 35-25 46
4 Манчестер Юнайтед 23 10 8 5 41-34 38
5 Челси 23 10 7 6 39-25 37
6 Ливерпуль 23 10 6 7 35-32 36
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Брентфорд 23 10 3 10 35-32 33
9 Ньюкасл Юнайтед 23 9 6 8 32-29 33
10 Эвертон 23 9 6 8 25-26 33
11 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
12 Брайтон энд Хов Альбион 23 7 9 7 33-31 30
13 Борнмут 23 7 9 7 38-43 30
14 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
15 Кристал Пэлас 23 7 7 9 24-28 28
16 Лидс Юнайтед 23 6 8 9 31-38 26
17 Ноттингем Форест 23 7 4 12 23-34 25
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 27-45 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 23 1 5 17 15-43 8

