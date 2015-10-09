Скандал в раздевалке "Ливерпуля": у Арне Слота возник конфликт с игроком

В стане "Ливерпуля" возникло напряжение между главным тренером команды Арне Слотом и одним из футболистов основы, сообщают Vesti.kz.
Как сообщает indykaila News со ссылкой на источник, близкий к клубу, на прошлой неделе в раздевалке "красных" произошёл конфликт между наставником и полузащитником Кёртисом Джонсом. Детали инцидента не разглашаются.
BREAKING NOW:— indykaila News (@indykaila) January 30, 2026
Arne Slot and Curtis Jones in SHOCKING dressing-room BUST-UP 🥊 last week according to club sources.
Huge drama at Anfield… pic.twitter.com/2oiQTq1FhW
В текущем сезоне 25-летний Джонс провёл 29 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Его контракт с "Ливерпулем" действует до лета 2027 года, а трансферная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.
