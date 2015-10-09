Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 17:51
 

Месси или "Реал"? Азар откровенно о возможности перехода в каталонский клуб

Месси или "Реал"? Азар откровенно о возможности перехода в каталонский клуб

Бывший игрок мадридского "Реала" Эден Азар признался, что не отказался бы от предложения "Барселоны", если бы каталонский клуб проявил к нему интерес, сообщают Vesti.kz.

"Нет. С юных лет моей мечтой был мадридский "Реал". Когда я только начал играть в футбол, я всегда говорил отцу, что хочу играть за "Реал". Конечно, "Барселона" с ее стилем игры, Месси, но… Hala Madrid!" — сказал Азар в подкасте Zack en roue libre.

Азар выступал за "сливочных" с 2019 по 2023 год, после чего завершил профессиональную карьеру. За это время бельгиец провёл 76 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач.


Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Дортмунд   •   Регулярный чемпионат, мужчины
1 февраля 21:30   •   не начат
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
- : -
Хайденхайм
Хайденхайм
(Хайденхайм)
Кто победит в основное время?
Боруссия-09 Д
Ничья
Хайденхайм
Проголосовало 4 человек

