Месси или "Реал"? Азар откровенно о возможности перехода в каталонский клуб

Бывший игрок мадридского "Реала" Эден Азар признался, что не отказался бы от предложения "Барселоны", если бы каталонский клуб проявил к нему интерес, сообщают Vesti.kz.

"Нет. С юных лет моей мечтой был мадридский "Реал". Когда я только начал играть в футбол, я всегда говорил отцу, что хочу играть за "Реал". Конечно, "Барселона" с ее стилем игры, Месси, но… Hala Madrid!" — сказал Азар в подкасте Zack en roue libre.

Азар выступал за "сливочных" с 2019 по 2023 год, после чего завершил профессиональную карьеру. За это время бельгиец провёл 76 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач.

