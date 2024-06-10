Хосеп Гвардиола выступил с заявлением о возвращении в "Барселону"

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Сегодня 20:59
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о возвращении в "Барселону", сообщают Vesti.kz. Он возглавлял "сине-гранатовых" в 2008–2012 годах.

"Хави навредили сравнения со мной? Это не моя вина. Я не работаю в "Барселоне" уже сколько, лет десять? Тут сложно упрекать меня в чем-то.

Что касается возвращения в "Барселону" в будущем - эта дверь закрыта", - цитирует Гвардиолу журналист Виктор Наварро.

В качестве игрока Гвардиола выступал за "Барселону" в 1990–2001 годах. С 2016 года 53-летний специалист возглавляет "Манчестер Сити". Кроме того, Гвардиола в 2013-2016 годах тренировал немецкую "Баварию".

Метки:
Гвардиола Хосеп Барселона Манчестер Сити

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