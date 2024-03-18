Хосеп Гвардиола сделал признание о своих футболистах в национальных сборных

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о мартовских матчах национальных сборных по футболу, сообщают Vesti.kz. Он заявил, что не планирует смотреть предстоящие матчи национальных команд, даже с участием своих футболистов.

"Я не останусь в Манчестере на это время. Поеду в Барселону.

Я не буду смотреть матчи. Хочу отдохнуть. Потом посмотрим, какие игроки перенесут сборы. Надеюсь, обойдется без травм. Иногда тяжело отдавать игроков на товарищеские матчи в разгар сезона. Но календарь есть календарь", - сказал Гвардиола на пресс-конференции.