Хосеп Гвардиола определился со своим будущим в "Манчестер Сити"

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 10:00
©"Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола принял решение по своему будущему в клубе, сообщают Vesti.kz.

По информации Football Insider испанский специалист планирует покинуть английскую команду. Это должно произойти летом 2025 года после окончания его контракта. На его счету будет девять сезонов во главе "горожан". После окончания соглашение Гвардиола планирует взять паузу.

Напомним, что "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. В сезоне-2023 английский клуб оформил требл.

"Горожане" под его руководством пять раз выиграли чемпионат Англии.

Ранее Гвардиола тренировал "Барселону" и немецкую "Баварию". В тренерской карьере испанца суммарно 37 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов УЕФА.

Метки:
Гвардиола Хосеп Манчестер Сити

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:00
Англия
Хосеп Гвардиола определился со своим будущим в "Манчестер Сити"
Вчера , 19:40
Англия
Экс-футболист МЮ раскрыл секрет успеха Роналду
Вчера , 08:49
Англия
"Бавария" нашла замену Тухелю
26 марта, 20:10
Англия
В "Манчестер Юнайтед" решили судьбу главного тренера
25 марта, 22:45
Англия
Холанд определился с будущим клубом
25 марта, 20:30
Англия
Легенда "Арсенала" и "Челси" попал в Зал славы АПЛ
24 марта, 19:43
Англия
"МЮ" хочет забрать "Монстра" из "Барселоны". Отступные - 400 миллионов
24 марта, 16:03
Англия
"Реал" задумал подписать звезду "Ливерпуля"
20 марта, 09:13
Англия
В "Баварии" сделали заявление о назначении Клоппа
20 марта, 08:57
Англия
"Манчестер Сити" сообщили неприятную новость о Холанде
© 2008 - 2024 ТОО «EML»