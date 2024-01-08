Холанда могут продать за 100 миллионов: известен покупатель

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в мадридском "Реале", сообщают Vesti.kz.

По информации Football Espana, на фоне потока противоречивых информаций о переходе форварда "Пари Сен-Жермена" Килиана Мбаппе в "Реал" мадридцы могут переключиться на Холанда, если француз не определится со своим будущим до конца января.

Отмечается, что другие клубы английской премьер-лиги (АПЛ) могут купить Холанда за 200 миллионов евро, тогда как командам из других топ-лиг он будет доступен за 100 миллионам евро. "Реал" считает цену в 100 миллионов евро приемлемой. Холанд, в свою очередь, тоже заинтересован в этом трансфере, тем более неоднократно заявлял, что собирается попробовать свои силы в разных чемпионатах. Перейдет он в "Реал" или нет, скорее всего, будет зависеть от Мбаппе, который еще не сделал окончательный выбор в пользу мадридского клуба.

Также сообщается, что "Манчестер Сити" всегда ясно давал понять, что не будет удерживать игроков, не желающих оставаться в команде, хотя есть игроки, за которых они будут бороться сильнее, чем за других.

Нынешнее соглашение норвежца с "Манчестер Сити" действует до 30 июня 2027 года, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 180 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ он провел 15 матчей, забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи.