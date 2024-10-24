Англия
Вчера 20:05

Холанд выбрал новый клуб: известна сумма трансфера

©ФК "Манчестер Сити"

Нападающий английского "Манчестер Сити" и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Испании, передают Vesti.kz со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, Холанда хотел бы попробовать свои силы в испанской Ла Лиге и его привлекает идея с возможным переходом в мадридский "Реал". В "королевском клубе" также проявляют интерес к норвежскому форварду.

Отмечается, что между сторонами существует взаимный интерес. 

В контракте Холанда с "Манчестер Сити" прописан пункт об отступных - осуществить трансфер футболиста можно за 150 миллионов евро. Отмечается, что переход Эрлинга в "Реал" может случиться следующим летом.

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Напомним, Холанд перешел в "Сити" из дортмундской "Боруссии" летом 2022-го года. "Горожане" заплатили немецкому клубу за этот трансфер 60 миллионов евро.

Всего в составе "горожан" Холанд принял участие в 110-ти матчах, в которых забил 103 гола. Вместе с "Сити" нападающий стал двукратным чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов. 

"Манчестер Сити" выбрал замену Холанду

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
2 Манчестер Сити 8 6 2 0 19-9 20
3 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
4 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5 Брайтон энд Хов Альбион 8 4 3 1 14-10 15
6 Челси 8 4 2 2 17-10 14
7 Тоттенхэм Хотспур 8 4 1 3 18-9 13
8 Ноттингем Форест 8 3 4 1 8-6 13
9 Ньюкасл Юнайтед 8 3 3 2 8-8 12
10 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
11 Борнмут 8 3 2 3 10-10 11
12 Манчестер Юнайтед 8 3 2 3 7-9 11
13 Брентфорд 8 3 1 4 14-15 10
14 Лестер Сити 8 2 3 3 12-14 9
15 Вест Хэм Юнайтед 8 2 2 4 11-15 8
16 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
18 Кристал Пэлас 8 0 3 5 5-11 3
19 Саутгемптон 8 0 1 7 6-18 1
20 Вулверхэмптон Уондерерс 8 0 1 7 10-23 1

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