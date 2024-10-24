Холанд выбрал новый клуб: известна сумма трансфера

Нападающий английского "Манчестер Сити" и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Испании, передают Vesti.kz со ссылкой на Sky Sports.

По информации источника, Холанда хотел бы попробовать свои силы в испанской Ла Лиге и его привлекает идея с возможным переходом в мадридский "Реал". В "королевском клубе" также проявляют интерес к норвежскому форварду.

Отмечается, что между сторонами существует взаимный интерес.

В контракте Холанда с "Манчестер Сити" прописан пункт об отступных - осуществить трансфер футболиста можно за 150 миллионов евро. Отмечается, что переход Эрлинга в "Реал" может случиться следующим летом.

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Напомним, Холанд перешел в "Сити" из дортмундской "Боруссии" летом 2022-го года. "Горожане" заплатили немецкому клубу за этот трансфер 60 миллионов евро.

Всего в составе "горожан" Холанд принял участие в 110-ти матчах, в которых забил 103 гола. Вместе с "Сити" нападающий стал двукратным чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.

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