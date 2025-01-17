Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд подписал новый контракт с "Манчестер Сити", по которому он останется в клубе до лета 2034 года, передают Vesti.kz.

Размышляя о своем новом соглашении, Холанд сказал:

"Я очень рад подписанию нового контракта и возможности провести еще больше времени в этом замечательном клубе. "Манчестер Сити" - особенный клуб, полный фантастических людей с потрясающими болельщиками, и это та среда, которая помогает каждому раскрыться наилучшим образом. Я также хочу поблагодарить Пепа, его тренерский состав, моих товарищей по команде и всех в клубе, поскольку они все так помогли мне за последние пару лет. Они сделали это место таким особенным, и теперь я - "Сити", несмотря ни на что. Я хочу продолжать развиваться, продолжать работать над собой и стараться делать все возможное, чтобы помочь нам добиться большего успеха в будущем", - цитирует игрока пресс-служба "горожан".

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн добавил:

"Все в клубе в полном восторге от того, что Эрлинг подписал новый контракт. Тот факт, что он подписан на такой долгий срок, демонстрирует нашу приверженность ему как игроку и его любовь к этому клубу. За время своего пребывания здесь он уже оказал невероятное влияние, и его потрясающие цифры и рекорды говорят сами за себя. Но в дополнение к его выдающемуся природному таланту и способностям, самоотверженность, профессионализм, скромность и желание Эрлинга продолжать совершенствоваться подводят итог тому, чего мы все стремимся достичь в "Манчестер Сити". Он один из лучших нападающих в мировом футболе, но Эрлинг еще очень молод и будет только совершенствоваться, работая под руководством Пепа и его тренерской команды. Если он будет усердно работать, а я знаю, что он будет, он создаст невероятное наследие в этом футбольном клубе. Теперь он может сосредоточиться на своей игре и продолжать играть огромную роль в том, чтобы помочь нам добиться еще большего успеха".

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новый контракт Холанда с "Манчестер Сити" будет включать в себя и рекордную зарплату. Самую высокую за всю историю клуба и одну из самых высоких в истории премьер-лиги и футбола. Также предусмотрен пункт об отступных, точных цифр нет, но отмечается, что сумма будет очень высокой.

В нынешнем сезоне АПЛ Холанд провел 21 матч, забил 16 голов и отдал один ассист. В его карьере также были дортмундская "Боруссия", австрийский "Ред Булл", норвежский "Молде" и "Брюне".