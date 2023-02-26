Холанд побил рекорд "Манчестер Сити"

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 10:48
©twitter.com/ManCity

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил клубный рекорд по голам за сезон в английский премьер-лиге, сообщают Vesti.kz. Это произошло в матче 25-го тура АПЛ с "Борнмутом" (4:1), в котором норвежец отметился голом.

Для Холанда этот мяч стал 27-м в 24 играх. Предыдущий рекорд принадлежал Серхио Агуэро, который забил 26 голов в сезоне-2014/15.

Холанд лидирует в бомбардирской гонке нынешнего сезона АПЛ. "Манчестер Сити" набрал 55 очков и продолжает идти на втором месте в турнирной таблице. Команда Хосепа Гвардиолы отстает на да балла от лидирующего "Арсенала", сыгравшего на один матч меньше.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 24 18 3 3 52-23 57
2 Манчестер Сити 25 17 4 4 64-25 55
3 Манчестер Юнайтед 24 15 4 5 41-28 49
4 Тоттенхэм Хотспур 24 13 3 8 44-35 42
5 Ньюкасл Юнайтед 23 10 11 2 35-15 41
6 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
7 Ливерпуль 23 10 6 7 38-28 36
8 Брайтон энд Хов Альбион 22 10 5 7 39-29 35
9 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10 Челси 23 8 7 8 23-23 31
11 Астон Вилла 24 9 4 11 30-38 31
12 Кристал Пэлас 24 6 9 9 21-31 27
13 Ноттингем Форест 24 6 7 11 18-42 25
14 Лестер Сити 24 7 3 14 36-42 24
15 Вулверхэмптон Уондерерс 24 6 6 12 18-33 24
16 Вест Хэм Юнайтед 24 6 5 13 23-29 23
17 Лидс Юнайтед 24 5 7 12 29-39 22
18 Эвертон 24 5 6 13 17-32 21
19 Борнмут 24 5 6 13 22-48 21
20 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18

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Метки:
Манчестер Сити АПЛ Холанд Эрлинг
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