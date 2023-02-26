Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд побил клубный рекорд по голам за сезон в английский премьер-лиге, сообщают Vesti.kz. Это произошло в матче 25-го тура АПЛ с "Борнмутом" (4:1), в котором норвежец отметился голом.

Для Холанда этот мяч стал 27-м в 24 играх. Предыдущий рекорд принадлежал Серхио Агуэро, который забил 26 голов в сезоне-2014/15.

Холанд лидирует в бомбардирской гонке нынешнего сезона АПЛ. "Манчестер Сити" набрал 55 очков и продолжает идти на втором месте в турнирной таблице. Команда Хосепа Гвардиолы отстает на да балла от лидирующего "Арсенала", сыгравшего на один матч меньше.