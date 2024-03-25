Холанд определился с будущим клубом

Нападающий английского "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд определился c будущим клубом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

По информации источника, 23-летний форвард хочет перейти в мадридский "Реал". Холанд не исключает трансфера в "королевский клуб" в 2025 году, однако подписание "сливочными" Килиана Мбаппе этим летом может помешать его плану. Несмотря на это, Холанд по-прежнему видит себя в составе "Реала".

Сообщается, что форвард "Манчестер Сити" считает предстоящие матчи с "Реалом" в 1/4 финала Лиги чемпионов возможностью проявить себя перед болельщиками и руководством мадридцев, тем самым увеличив шансы на трансфер в будущем.

В свою очередь, "Сити" заинтересован в продлении контракта с Холандом, однако агент норвежца Рафаэла Пимента настаивает на включение в контракт пункта об освобождении, который впоследствии может облегчить переход в другой клуб.

Холанд решил уйти из "Ман Сити" и выбрал новый клуб

Напомним, Холанд перешел в "Манчестер Сити"из дортмундской "Боруссии" летом 2022 года. В составе "горожан" он сделал требл - выиграл Кубок и чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 18 голов и пять ассистов в 23 матчах АПЛ. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.