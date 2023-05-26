Холанд назвал свой любимый гол в дебютном сезоне АПЛ

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 22:48
©twitter.com/ManCity

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд назвал удар через себя в ворота "Саутгемптона" своим любимым голом в дебютном сезоне в английской премьер-лиге (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Это был матч 30-го тура, "Сити" одержал победу на выезде со счетом 4:1.

"Гол "Саутгемптону" такой красивый, мяч немного повис в воздухе. Это был действительно хороший гол. Идеальный пас от Джека Грилиша. Об этом особо нечего сказать, потому что гол говорит сам за себя", - приводит слова Холанда 90min.

22-летний Холанд провел за "Манчестер Сити" 35 матчей в АПЛ, забил 36 мячей и отдал восемь результативных передач, чем помог клубу досрочно оформить чемпионское звание.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 37 28 5 4 94-32 89
2 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3 Манчестер Юнайтед 37 22 6 9 56-42 72
4 Ньюкасл Юнайтед 37 19 13 5 67-32 70
5 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6 Брайтон энд Хов Альбион 37 18 8 11 71-51 62
7 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8 Тоттенхэм Хотспур 37 17 6 14 66-62 57
9 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11 Кристал Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12 Челси 37 11 10 16 37-46 43
13 Вулверхэмптон Уондерерс 37 11 8 18 31-53 41
14 Вест Хэм Юнайтед 37 11 7 19 41-53 40
15 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16 Ноттингем Форест 37 9 10 18 37-67 37
17 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18 Лестер Сити 37 8 7 22 49-67 31
19 Лидс Юнайтед 37 7 10 20 47-74 31
20 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24

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Метки:
Холанд Эрлинг Манчестер Сити АПЛ

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