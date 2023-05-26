Холанд назвал свой любимый гол в дебютном сезоне АПЛ

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд назвал удар через себя в ворота "Саутгемптона" своим любимым голом в дебютном сезоне в английской премьер-лиге (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Это был матч 30-го тура, "Сити" одержал победу на выезде со счетом 4:1.

"Гол "Саутгемптону" такой красивый, мяч немного повис в воздухе. Это был действительно хороший гол. Идеальный пас от Джека Грилиша. Об этом особо нечего сказать, потому что гол говорит сам за себя", - приводит слова Холанда 90min.

22-летний Холанд провел за "Манчестер Сити" 35 матчей в АПЛ, забил 36 мячей и отдал восемь результативных передач, чем помог клубу досрочно оформить чемпионское звание.