Холанд набрал устрашающую форму перед матчем с Казахстаном

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Сегодня 21:00
©mancity.com/

"Манчестер Сити" провел матч второго тура чемпионата Англии, обыграв на своем поле "Ипсвич", передают Vesti.kz

Команда Пепа Гвардиолы обыграла соперника со счетом 4:1. Хет-трик в составе "горожан" оформил форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Скандинавский нападающий имеет четыре гола после двух туров АПЛ. 

Отметим, что сборная Норвегии с Холандом в составе сыграет 6 сентября в Алматы против сборной Казахстана. В составе сборной Норвегии у Холанда 31 гол в 33 матчах. 

В группе Лиги наций соперниками Казахстана также являются сборные Словении и Австрии. 

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 2 2 0 0 6-1 6
2 Брайтон энд Хов Альбион 2 2 0 0 5-1 6
3 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 5-1 4
4 Ноттингем Форест 2 1 1 0 2-1 4
5 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
6 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7 Вест Хэм Юнайтед 2 1 0 1 3-2 3
8 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
9 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
10 Ньюкасл Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
11 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
12 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 2-2 3
13 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
14 Лестер Сити 2 0 1 1 2-3 1
15 Челси 1 0 0 1 0-2 0
16 Вулверхэмптон Уондерерс 1 0 0 1 0-2 0
17 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
18 Кристал Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
20 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0

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Метки:
Холанд Эрлинг Норвегия Манчестер Сити АПЛ Футбол Лига наций
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