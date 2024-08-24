Холанд набрал устрашающую форму перед матчем с Казахстаном

"Манчестер Сити" провел матч второго тура чемпионата Англии, обыграв на своем поле "Ипсвич", передают Vesti.kz.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла соперника со счетом 4:1. Хет-трик в составе "горожан" оформил форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Скандинавский нападающий имеет четыре гола после двух туров АПЛ.

Отметим, что сборная Норвегии с Холандом в составе сыграет 6 сентября в Алматы против сборной Казахстана. В составе сборной Норвегии у Холанда 31 гол в 33 матчах.

В группе Лиги наций соперниками Казахстана также являются сборные Словении и Австрии.