Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заинтересован в продолжении карьеры в чемпионате Испании, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Хосе Альвареса, норвежец хотел бы попробовать свои силы в Ла Лиге, и вариант с переходом в "Барселону", являющуюся 29-кратным чемпионом страны, его очень привлекает.

Отмечается, что потенциальной сделке могут поспособствовать отличные отношения между агентом футболиста Рафаэлой Пиментой и президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.

26-летний Холанд выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перешёл из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 16 матчей во всех турнирах и забил 14 голов.

Ранее сообщалось, что в "Манчестер Сити" возникли разногласия на фоне разбирательств по финансовым обвинениям против клуба. В результате некоторые игроки уже начали рассматривать варианты с переходом в другие команды.