Внутри раздевалки английского "Манчестер Сити" возникли разногласия на фоне разбирательств по финансовым обвинениям против клуба, сообщают Vesti.kz.

По данным The Touchline, ощущение единства, которое раньше объединяло команду при Хосепе Гвардиоле, постепенно исчезает. Футболисты осознают серьёзность возможных последствий для клуба, больше не видят в проекте прежней стабильности, а некоторые игроки уже рассматривают вариант с переходом в другие команды.

Напомним, осенью 2026 года независимая комиссия признала "Манчестер Сити" виновным по 114 из 115 пунктов обвинения в нарушении финансовых правил АПЛ. Клуб подал апелляцию, а окончательное решение о санкциях ещё не вынесено. Летом 2026 года команду покинул главный тренер Хосеп Гвардиола, место которого занял Энцо Мареска.

С января 2025 года за "Манчестер Сити" выступает Абдукодир Хусанов. Защитник сборной Узбекистана в июле продлил контракт с "горожанами" до 30 июня 2031 года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей за английский клуб во всех турнирах и заработал два предупреждения.

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