Футболисты "Манчестер Сити" разгромили "Астон Виллу" в матче 31-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей хет-трик оформил Фил Фоден (45+1, 62-я и 69-я минуты), еще один гол забил Родри (11-я). У гостей единственный мяч забил Джон Дюран (20-я).

23-летний Фоден оформил свой третий хет-трик в АПЛ. До достижения 24-летнего возраста такое прежде удавалось только Робби Фаулеру (7 хет-триков), Майклу Оуэну (7), Гарри Кейну (6) и Эрлингу Холанду (5).

"Сити" продлил серию без поражений до 24 матчей. В последний раз "горожане" уступали 6 декабря – как раз "Астон Виле". С тех пор у подопечных Хосепа Гвардиолы 20 побед и четыре ничьих в матчах чемпионата и Кубка Англии, клубного ЧМ и Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" (67 очков) занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, "Астон Вилла" (59) расположилась на четвертой строчке. "Ливерпулю", который опережает "горожан" по разнице голов, еще предстоит провести матч 30-го тура.