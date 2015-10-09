Будущее Алехандро Гарначо в "Челси", похоже, подходит к своему завершению, передают Vesti.kz.

Новый главный тренер лондонского клуба Хаби Алонсо впервые публично прокомментировал ситуацию вокруг аргентинского вингера и фактически подтвердил, что футболист может покинуть команду.

По информации Foot Mercato, после не самого удачного сезона Гарначо рассматривает вариант со сменой клуба. Ожидается, что уже этим летом 21-летний аргентинец может продолжить карьеру в другом месте.

После первой тренировки с "Челси" Хаби Алонсо ответил на вопросы журналистов и не стал отрицать вероятность ухода одного из своих игроков.

"К нему проявляют интерес другие клубы. Надеюсь, эта ситуация разрешится наилучшим образом для всех сторон", – заявил испанский специалист на своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера "синих".

Таким образом, слова Алонсо лишь усилили разговоры о скором расставании Гарначо с "Челси".Теперь остается дождаться, какой клуб сумеет договориться о трансфере аргентинского футболиста.

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За время выступлений за "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги и Молодежный Кубок Англии. В составе сборной Аргентины он стал победителем Кубка Америки-2024.

Кроме того, вингер был признан лучшим молодым игроком "Манчестер Юнайтед" по версии премии Джимми Мерфи (2021/22), а его удар через себя получил награду BBC как лучший гол сезона-2023/24.

Переход Гарначо из "Манчестер Юнайтед" в августе прошлого года за 40 миллионов фунтов считался серьёзным успехом для "Челси", однако трансфер не оправдал ожиданий. Аргентинец испытывал проблемы со стабильностью на протяжении сезона-2025/26, забив лишь один гол в АПЛ, а "синие" завершили чемпионат на 10-м месте.

Добавим, что подготовку к новому сезона с основой "Челси" проводит молодой казахстанский нападающий Дастан Сатпаев. Подробности - тут.

Ожидается, что он получил шанс проявиться себя на предстоящих контрольных матчах.

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