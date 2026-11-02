Главный тренер лондонского "Челси" Хаби Алонсо определился с приоритетным направление в зимнее трансфертное окно, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Хуана Хесуса, "синие" намерены усилить правый фланг обороны. Приоритетный вариант - фланговый защитник мадридского "Реала" Трент Александер-Арнольд.

В случае неудачи "Челси" переключится на кандидатуру Жюля Кунде из "Барселоны". Лондонцы уже обратились за информацией о финансовых условиях потенциальной сделки.

В этом сезоне англичанин появился на поле только в восьми матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Соглашение Трента с "Реалом" действует до конца июня 2031 года.

На счету француза восемь игр, один забитый мяч и один ассист. Контракт Кунде с "Барселоной" действует до 2030 года.