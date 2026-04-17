Вчера 23:50

Гвардиолу связывают с новой командой после ухода из "Ман Сити"

Будущее Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" остаётся главной темой в Премьер-лиге. Несмотря на действующий контракт до июня 2027 года, в футбольных кругах растёт уверенность, что каталонец может завершить свой 10-летний цикл в клубе уже этим летом, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Главное на сегодня:

• Решение в конце мая: Пеп планирует дождаться завершения сезона, чтобы оценить состояние команды и свои личные амбиции.

• Сборная Италии: после провала сборной Италии в квалификации к чемпионату мира (под руководством Дженнаро Гаттузо), фигура Гвардиолы рассматривается как приоритетная для перезагрузки "Скуадры Адзурры".

• Желание перемен: сам тренер неоднократно заявлял о мечте поработать с национальной сборной на крупном турнире (ЧМ или Евро).

• План Б для "Сити": руководство клуба уже готовит список преемников, среди которых фаворитом считается Энцо Мареска.

На данный момент Гвардиола сосредоточен на финише сезона: "Манчестер Сити" идёт вторым в АПЛ и продолжает борьбу в Кубке Англии.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 32 15 10 7 57-45 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 32 8 12 12 39-49 36
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

