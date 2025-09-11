Гвардиолу решили оставить без ключевого игрока: контракт уже готов

Жоао Норонья Лопеш, кандидат в президенты "Бенфики" на выборах 25 октября, подтвердил, что работает над возвращением полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы в клуб, передают Vesti.kz.

По словам Лопеша, контракт для трансфера уже готов, а основной приоритет — январь 2026 года.

"Да, подтверждаю, что контракт для Бернарду Силвы готов. Я хочу пригласить его уже в январе. Он воплощает всё, что я хочу видеть в "Бенфике": идентичность, культуру побед и любовь к клубу", — приводит слова Лопеша A Bola.



Если Лопеш победит на выборах, то попытается убедить "Манчестер Сити" отпустить игрока в январе, компенсировав английскому клубу трансферную стоимость. В противном случае переход может состояться летом, когда у 31-летнего португальца завершится контракт.

Бернарду Силва ранее проявил себя как ключевой игрок "Манчестер Сити" и сборной Португалии, а его возвращение в "Бенфику" рассматривается как стратегический шаг для укрепления команды.

В карьере Силвы также был "Монако", откуда он в 2017 году перешёл в "Манчестер Сити" за 50 миллионов евро. В предыдущем сезоне хавбек провёл за "горожан" 52 матча во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 5 результативных передач.