Гвардиолу оштрафовали за парковку. Инспектор попросил о фото, но тренер шикарно ответил ему

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 14:30
©instagram.com/mancity

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оказался в неприятной ситуации, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

В понедельник (21 августа) наставник "горожан" был оштрафован за парковку в неположенном месте в Манчестере. После штрафа инспектор дорожного движения попросил тренера о совместном фото.

"Хочешь фото? За него придется заплатить!", – в шутку ответил Гвардиола, рассмешив инспектора.

В минувшем сезоне "Сити" сделал требл - выиграл английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Гвардиола стал первым тренером в истории, который сделал требл дважды (первый раз ему это удалось с "Барселоной" в сезоне-2008/2009).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Брайтон энд Хов Альбион 2 2 0 0 8-2 6
2 Манчестер Сити 2 2 0 0 4-0 6
3 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
4 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
5 Вест Хэм Юнайтед 2 1 1 0 4-2 4
6 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
7 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 4-2 4
8 Ньюкасл Юнайтед 2 1 0 1 5-2 3
9 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
10 Ноттингем Форест 2 1 0 1 3-3 3
11 Кристал Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
12 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 1-2 3
13 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
14 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16 Шеффилд Юнайтед 2 0 0 2 1-3 0
17 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19 Вулверхэмптон Уондерерс 2 0 0 2 1-5 0
20 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0

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Метки:
Гвардиола Хосеп Манчестер Сити АПЛ

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