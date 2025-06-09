Будущее Джека Грилиша в "Манчестер Сити" фактически решено - Хосеп Гвардиола больше не рассчитывает на полузащитника, и клуб готов расстаться с ним уже этим летом, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, англичанин выставлен на трансфер, и его стоимость оценивается в 40-45 миллионов евро - почти вдвое меньше суммы, за которую он был куплен у "Астон Виллы" в 2021 году (117 миллионов евро).

Падение формы и потеря места в составе

Несмотря на яркую игру во втором сезоне в составе "Сити", когда Грилиш помог команде выиграть требл - премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов, его форма резко пошла на спад. Травмы, нестабильность и отсутствие уверенности лишили его места в основе. В концовке прошедшего сезона Гвардиола полностью исключил Грилиша из состава, включая финал Кубка Англии, отдав предпочтение молодым игрокам вроде Клаудио Эчеверри.





Интерес со стороны клубов и готовность к переменам

Грилиш по-прежнему востребован - интерес к нему проявляют клубы АПЛ, а также команды из Испании и Италии. Однако его высокая зарплата может осложнить возможный переход. В "Сити" не исключают аренду с правом выкупа, если не поступит подходящих предложений. Сам Грилиш, по данным источников, осознает, что его цикл в "Сити" завершен, и открыт к новому этапу в карьере. Несмотря на поддержку со стороны Гвардиолы в прошлом, тренер разочаровался в отсутствии прогресса и низкой отдаче от игрока.

Грилиш провел 20 матчей в АПЛ сезона-2024/25, забил один гол и отдал один ассист.