Гвардиола вступился за главного тренера "Манчестер Юнайтед" перед дерби в АПЛ

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 18:26
©instagram.com/pepguardiola_daily

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свою поддержку своему коллеге Эрику тен Хагу, наставнику "Манчестер Юнайтед", который подвергся критике из-за начала неудовлетворительного сезона "красных дьяволов", сообщают Vesti.kz.

"Прошло девять матчей! Всего девять! "Юнайтед" способен победить в 4,5,6 матчах подряд. Когда им удастся это сделать, они будут на вершине. Они будут там. Дайте время. Оставьте тренера в покое, пусть делает свою работу.

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему топ клуб – если что-то с ними происходит, об этом говорит весь мир", - приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" сыграют сегодня 29 октября в рамках десятого тура АПЛ.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Гвардиола Хосеп

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 00:00
Англия
Эрлинг Холанд превзошел достижение Криштиану Роналду
Вчера , 23:41
Англия
Разгромом завершилось дерби между "МЮ" и "Манчестер Сити"
Вчера , 18:26
Англия
Гвардиола вступился за главного тренера "Манчестер Юнайтед" перед дерби в АПЛ
Вчера , 14:58
Англия
Мать и отец игрока "Ливерпуля" были похищены в Колумбии
28 октября, 07:20
Англия
"Тоттенхэм" укрепил свое лидерство в АПЛ
27 октября, 23:12
Англия
Гвардиола отреагировал на слова Месси о сборной Аргентины и "Барселоне"
27 октября, 21:42
Англия
"МЮ" упустил возможность купить за "копейки" 21-летнего таланта
27 октября, 13:59
Англия
Клубы из Саудовской Аравии нацелились на Кевина Де Брюйне
26 октября, 23:44
Англия
Гвардиола нашел замену де Брюйне в "Баварии": он стоит 110 миллионов
26 октября, 12:08
Англия
Названы самые дорогие футбольные лиги мира
© 2008 - 2023 ТОО «EML»