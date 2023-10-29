Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свою поддержку своему коллеге Эрику тен Хагу, наставнику "Манчестер Юнайтед", который подвергся критике из-за начала неудовлетворительного сезона "красных дьяволов", сообщают Vesti.kz.

"Прошло девять матчей! Всего девять! "Юнайтед" способен победить в 4,5,6 матчах подряд. Когда им удастся это сделать, они будут на вершине. Они будут там. Дайте время. Оставьте тренера в покое, пусть делает свою работу.

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему топ клуб – если что-то с ними происходит, об этом говорит весь мир", - приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).