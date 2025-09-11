"Манчестер Сити" столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами перед предстоящим дерби против "Манчестер Юнайтед" в рамках 4-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Как сообщает BBC Sport, сразу 13 футболистов "горожан" либо точно не сыграют, либо их участие в матче находится под сомнением, что создаёт огромные трудности для главного тренера Хосепа Гвардиолы.

"Сити" потерял 13 игроков из-за травм

Среди них: Омар Мармуш, Райан Шерки, Райан Айт-Нури, Йошко Гвардиол, Калвин Филлипс, Матео Ковачич, Фил Фоден, Савиньо, Джон Стоунз, Рико Льюис, Маркус Беттинелли, Нико О'Райли, а также защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

Матч состоится в воскресенье, 14 сентября, на стадионе "горожан" "Этихад". Начало встречи — в 20:30 по времени Астаны.

Перед дерби "Юнайтед" занимает 9-е место в таблице с 4 очками, а "Сити" — лишь 13-е с 3 очками, что подчёркивает трудное начало сезона для "небесно-голубых", усугублённое длинным списком травмированных игроков.