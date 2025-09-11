Англия
Сегодня 16:48

Гвардиола узнал плохие новости по Хусанову в "Манчестер Сити"

Хосеп Гвардиола. ©ФК "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами перед предстоящим дерби против "Манчестер Юнайтед" в рамках 4-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Как сообщает BBC Sport, сразу 13 футболистов "горожан" либо точно не сыграют, либо их участие в матче находится под сомнением, что создаёт огромные трудности для главного тренера Хосепа Гвардиолы.

"Сити" потерял 13 игроков из-за травм

Среди них: Омар Мармуш, Райан Шерки, Райан Айт-Нури, Йошко Гвардиол, Калвин Филлипс, Матео Ковачич, Фил Фоден, Савиньо, Джон Стоунз, Рико Льюис, Маркус Беттинелли, Нико О'Райли, а также защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

Матч состоится в воскресенье, 14 сентября, на стадионе "горожан" "Этихад". Начало встречи — в 20:30 по времени Астаны.

Перед дерби "Юнайтед" занимает 9-е место в таблице с 4 очками, а "Сити" — лишь 13-е с 3 очками, что подчёркивает трудное начало сезона для "небесно-голубых", усугублённое длинным списком травмированных игроков.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 3 3 0 0 8-4 9
2 Челси 3 2 1 0 7-1 7
3 Арсенал 3 2 0 1 6-1 6
4 Тоттенхэм Хотспур 3 2 0 1 5-1 6
5 Эвертон 3 2 0 1 5-3 6
6 Сандерленд 3 2 0 1 5-3 6
7 Борнмут 3 2 0 1 4-4 6
8 Кристал Пэлас 3 1 2 0 4-1 5
9 Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 4-4 4
10 Ноттингем Форест 3 1 1 1 4-5 4
11 Брайтон энд Хов Альбион 3 1 1 1 3-4 4
12 Лидс Юнайтед 3 1 1 1 1-5 4
13 Манчестер Сити 3 1 0 2 5-4 3
14 Бернли 3 1 0 2 4-6 3
15 Брентфорд 3 1 0 2 3-5 3
16 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-8 3
17 Ньюкасл Юнайтед 3 0 2 1 2-3 2
18 Фулхэм 3 0 2 1 2-4 2
19 Астон Вилла 3 0 1 2 0-4 1
20 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 0 3 2-8 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →