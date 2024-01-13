Гвардиола сделал заявление о возвращении травмированного Холанда

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 18:59
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о возможных сроках возвращения в строй норвежского нападающего Эрлинга Холанда, сообщают Vesti.kz.

Форвард "Сити" получил в декабре травму стопы и пропустил восемь матчей клуба. 

"Надеюсь, к концу этого месяца он будет готов. Ему потребовалось больше времени, чем мы ожидали изначально. Это кость, нужно время. Нам очень не хватает Эрлинга. Он нам нужен. Надеюсь, он сможет вернуться и отыграть последние четыре-пять месяцев без проблем", - цитирует Гвардиолу Sky Sport.

В текущем сезоне 23-летний норвежец сыграл 22 матча в которых забил 19 голов.

 

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Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Холанд Эрлинг

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