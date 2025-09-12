Англия
Сегодня 21:06

Гвардиола сделал заявление об уходе трёх игроков из "Ман Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал уход трёх игроков из клуба в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Вратарь Эдерсон перешёл в "Фенербахче", защитник Мануэль Аканджи — в "Интер", а полузащитник Илкай Гюндоган — в "Галатасарай".

"Невозможно представить, что бы мы делали без них.

Эдди помог нам создать особый стиль. Он лучший вратарь.

Гюндо — то же самое. Он умный, интеллигентный игрок, как и Ману, по той же причине.

Я лично желаю всего наилучшего всем троим, потому что они очень помогли нам стать теми, кем мы являемся", — приводит слова Пепа пресс-служба "Сити".

Отметим, что "Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице, набрав три очка после трех матчей в новом сезоне АПЛ. Следующую игру "горожане" проведут на своём поле с "Манчестер Юнайтед" 14 сентября.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 3 3 0 0 8-4 9
2 Челси 3 2 1 0 7-1 7
3 Арсенал 3 2 0 1 6-1 6
4 Тоттенхэм Хотспур 3 2 0 1 5-1 6
5 Эвертон 3 2 0 1 5-3 6
6 Сандерленд 3 2 0 1 5-3 6
7 Борнмут 3 2 0 1 4-4 6
8 Кристал Пэлас 3 1 2 0 4-1 5
9 Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 4-4 4
10 Ноттингем Форест 3 1 1 1 4-5 4
11 Брайтон энд Хов Альбион 3 1 1 1 3-4 4
12 Лидс Юнайтед 3 1 1 1 1-5 4
13 Манчестер Сити 3 1 0 2 5-4 3
14 Бернли 3 1 0 2 4-6 3
15 Брентфорд 3 1 0 2 3-5 3
16 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-8 3
17 Ньюкасл Юнайтед 3 0 2 1 2-3 2
18 Фулхэм 3 0 2 1 2-4 2
19 Астон Вилла 3 0 1 2 0-4 1
20 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 0 3 2-8 0

