Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал уход трёх игроков из клуба в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Вратарь Эдерсон перешёл в "Фенербахче", защитник Мануэль Аканджи — в "Интер", а полузащитник Илкай Гюндоган — в "Галатасарай".

"Невозможно представить, что бы мы делали без них.

Эдди помог нам создать особый стиль. Он лучший вратарь.

Гюндо — то же самое. Он умный, интеллигентный игрок, как и Ману, по той же причине.

Я лично желаю всего наилучшего всем троим, потому что они очень помогли нам стать теми, кем мы являемся", — приводит слова Пепа пресс-служба "Сити".