Англия
Вчера 23:45

Гвардиола сделал признание о "Золотом мяче"

©ФК "Манчестер Сити"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что его не волнует "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему футболисту года, сообщают Vesti.kz.

Об этом наставник "горожан" заявил после крупной победы над "Спартой" (5:0) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. В той игре нападающий "Сити" Эрлинг Холанд сделал дубль.

"Возможно, игроков это и беспокоит, но меня не волнует "Золотой мяч", ни секунды. Самое главное – Холанд счастлив и улыбается. Я знаю, что ему нелегко, соперники обороняются в штрафной с тремя центральными защитниками, двумя опорными хавбеками и даже с крайними полузащитниками поблизости.

Пространства просто нет, при каждой подаче соперники обнимают Эрлинга. Мы много раз говорили с ним и говорили, что нужно быть терпеливым и позитивным, потому что мяч придет к нему. Он забил два гола, у него было еще два действительно хороших удара головой", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Напомним, что "Золотой мяч" вручат в ходе церемонии, которая пройдет 28 октября в Париже (Франция).

При этом нападающий "Интер Майами" Лионель Месси и форвард саудовского "Аль‑Насра" Криштиану Роналду не попали в число номинантов впервые с 2003 года.

Гвардиола назвал будущего обладателя "Золотого мяча"

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
2 Манчестер Сити 8 6 2 0 19-9 20
3 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
4 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5 Брайтон энд Хов Альбион 8 4 3 1 14-10 15
6 Челси 8 4 2 2 17-10 14
7 Тоттенхэм Хотспур 8 4 1 3 18-9 13
8 Ноттингем Форест 8 3 4 1 8-6 13
9 Ньюкасл Юнайтед 8 3 3 2 8-8 12
10 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
11 Борнмут 8 3 2 3 10-10 11
12 Манчестер Юнайтед 8 3 2 3 7-9 11
13 Брентфорд 8 3 1 4 14-15 10
14 Лестер Сити 8 2 3 3 12-14 9
15 Вест Хэм Юнайтед 8 2 2 4 11-15 8
16 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
18 Кристал Пэлас 8 0 3 5 5-11 3
19 Саутгемптон 8 0 1 7 6-18 1
20 Вулверхэмптон Уондерерс 8 0 1 7 10-23 1

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