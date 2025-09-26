Гвардиола решился на сенсационный трансфер игрока ПСЖ за 100 миллионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола нацелен на подписание юного таланта "Пари Сен-Жермен" французского полузащитника Уоррена Заира-Эмери, передают Vesti.kz.

Гвардиола нашёл замену обладателю "Золотого мяча" в ПСЖ

19-летний полузащитник рассматривается "горожанами" как потенциальный преемник обладателя "Золотого мяча" Родри Эрнандесу. В английском клубе уверены, что француз способен стать новым лидером центра поля и продолжить фирменный стиль игры команды. Сам Гвардиола давно подчёркивает необходимость омоложения состава на ключевых позициях.

ПСЖ указал "Сити" на ценник в 100 миллионов евро

По данным Don Balon, руководство ПСЖ готово рассмотреть продажу Заира-Эмери в случае поступления предложения в районе 100 миллионов евро. Несмотря на то, что главный тренер парижан Луис Энрике пока не доверяет игроку статус безоговорочного основного футболиста, во Франции признают его исключительный талант и перспективы.

"Ман Сити" готовит сенсационной трансфер из ПСЖ?

Как пишет источник, в "Сити" считают, что этот трансфер станет настоящей сенсацией и надёжной инвестицией в будущее. Гвардиола видит в юном хавбеке идеального кандидата для постепенной замены Родри и укрепления средней линии на долгие годы. Если сделка состоится, она может стать одной из самых громких в 2026 году.





