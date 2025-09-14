Англия
Сегодня 20:05

Гвардиола решил судьбу Хусанова перед манчестерским дерби в АПЛ

Абдукодир Хусанов. ©ФК "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с составом на матч против "Манчестер Юнайтед" в рамках 4-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Проявить себя в старте в качестве первого номера получил возможность новичок "горожан" - итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма. Отметим также, что с первых минут помогать ему в обороне будет узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов.

 Состав "Манчестер Сити" на матч против МЮ:


Состав "Манчестер Юнайтед" на матч против "Сити":


Матч пройдёт сегодня, 14 сентября, на домашней арене "горожан" "Этихаде". Игра стартует в 20:30 по казахстанскому времени.  

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 4 4 0 0 9-4 12
2 Арсенал 4 3 0 1 9-1 9
3 Тоттенхэм Хотспур 4 3 0 1 8-1 9
4 Борнмут 4 3 0 1 6-5 9
5 Челси 4 2 2 0 9-3 8
6 Эвертон 4 2 1 1 5-3 7
7 Сандерленд 4 2 1 1 5-3 7
8 Кристал Пэлас 4 1 3 0 4-1 6
9 Ньюкасл Юнайтед 4 1 2 1 3-3 5
10 Фулхэм 4 1 2 1 3-4 5
11 Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 4-4 4
12 Брентфорд 4 1 1 2 5-7 4
13 Брайтон энд Хов Альбион 4 1 1 2 4-6 4
14 Ноттингем Форест 4 1 1 2 4-8 4
15 Лидс Юнайтед 4 1 1 2 1-6 4
16 Манчестер Сити 3 1 0 2 5-4 3
17 Бернли 4 1 0 3 4-7 3
18 Вест Хэм Юнайтед 4 1 0 3 4-11 3
19 Астон Вилла 4 0 2 2 0-4 2
20 Вулверхэмптон Уондерерс 4 0 0 4 2-9 0

