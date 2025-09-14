Гвардиола решил судьбу Хусанова перед манчестерским дерби в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с составом на матч против "Манчестер Юнайтед" в рамках 4-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Проявить себя в старте в качестве первого номера получил возможность новичок "горожан" - итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма. Отметим также, что с первых минут помогать ему в обороне будет узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов.

Состав "Манчестер Сити" на матч против МЮ:





Состав "Манчестер Юнайтед" на матч против "Сити":





Матч пройдёт сегодня, 14 сентября, на домашней арене "горожан" "Этихаде". Игра стартует в 20:30 по казахстанскому времени.