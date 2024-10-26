Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мнением о последствиях своего ухода из английского клуба, передают Vesti.kz.

Испанский специалист заявил, что даже в случае его ухода, "горожане" сумеют остаться на прежнем уровне.

"Я не знаю, что произошло в "Манчестер Юнайтед", но здесь такого не будет. Это будет плохим знаком для клуба, если уход одного или двух человек приведет к тому, что все пойдет на спад.

Возможно, какие-то ошибки будут совершаться, но они будут быстро исправляться. Руководство точно знает, что нужно делать. Оно будет сохранять спокойствие и терпение. Я ничуть в этом не сомневаюсь.

В случае с Чики Бегиристайном, который провел тут 12 лет, и со мной вполне естественно, что кажется, будто мы не можем уйти, но, разумеется, мы способны двигаться дальше. Жизнь продолжается. Земля продолжает вертеться", – сказал главный тренер "Манчестер Сити".