Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола с юмором отреагировал на вопрос журналистов о том, за счёт чего его команда резко прибавила на финише сезона, сообщают Vesti.kz. Наставник "горожан" предпочёл не углубляться в тактику и ответил шуткой, намекнув, что всё дело в правильном настрое и стабильности.

Стоит отметить, что в последний раз "Сити" проигрывал в Английской Премьер-лиге ещё в середине января — тогда команда уступила принципиальному сопернику, "Манчестер Юнайтед" (0:2). С тех пор "горожане" выдали мощную серию без поражений и вернулись в чемпионскую гонку.

"Солнце! Нет, нет, я шучу! В Манчестере никогда не бывает солнца. Если бы солнце светило в ноябре, мы бы стали чемпионами Премьер-лиги уже в январе. Честно говоря, всё дело в солнце. Настроение становится лучше", — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо.

На данный момент команда Гвардиолы занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего "Арсенала" на шесть очков, при этом имея матч в запасе — а значит, интрига в борьбе за титул только накаляется.