Вчера 19:40

Гвардиола пошутил - и попал в точку? Что стоит за рывком "Ман Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола с юмором отреагировал на вопрос журналистов о том, за счёт чего его команда резко прибавила на финише сезона, сообщают Vesti.kz. Наставник "горожан" предпочёл не углубляться в тактику и ответил шуткой, намекнув, что всё дело в правильном настрое и стабильности.

Стоит отметить, что в последний раз "Сити" проигрывал в Английской Премьер-лиге ещё в середине января — тогда команда уступила принципиальному сопернику, "Манчестер Юнайтед" (0:2). С тех пор "горожане" выдали мощную серию без поражений и вернулись в чемпионскую гонку.

"Солнце! Нет, нет, я шучу! В Манчестере никогда не бывает солнца. Если бы солнце светило в ноябре, мы бы стали чемпионами Премьер-лиги уже в январе. Честно говоря, всё дело в солнце. Настроение становится лучше", — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо.

На данный момент команда Гвардиолы занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего "Арсенала" на шесть очков, при этом имея матч в запасе — а значит, интрига в борьбе за титул только накаляется.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

