Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне в клубе, передают Vesti.kz.

Действующий контракт игрока с "горожанами" истекает в июне, и вопрос о его продлении остается открытым.

"Это тема для обсуждения между клубом, Кевином и его агентом… Это решение, которое должны принять клуб и сам игрок. Моя главная задача - сосредоточиться на команде и на том, что нужно сделать, чтобы завершить сезон наилучшим образом", - приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо.



Де Брюйне выступает за "Манчестер Сити" с 2015 года. В нынешнем сезоне АПЛ 33-летний полузащитник провел 20 матчей, забил два гола и отдал шесть ассистов. В карьере бельгийца также были "Вольфсбург", "Вердер", "Генк" и "Челси".