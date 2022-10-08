Гвардиола отреагировал на петицию болельщиков о запрете Холанду выступать в АПЛ

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 15:32
©instagram.com/josep_gvardiola

Испанский специалист Хосеп Гвардиола высказался о шутке болельщиков, которые создали петицию об отстранении от участия в английской Премьер-лиге форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, передает Goal.

Напомним, что фанаты поиронизировали из-за высокой результативности 22-летнего норвежского футболиста, назвав его роботом. Петиция собрала более двух миллионов подписей.

"Что я думаю об этой петиции? Да, это хорошая шутка", - сказал Гвардиола.

Отметим, что петицию уже отозвали. Но юридически с таким количеством подписантов предмет этой петиции должен быть обсужден английским парламентом. 

Что касается результативности Холанда, в 12 матчах сезона он забил уже 19 голов и отдал 3 ассиста. 

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 7 0 1 20-8 21
2 Манчестер Сити 8 6 2 0 29-9 20
3 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 19-10 17
4 Брайтон энд Хов Альбион 7 4 2 1 14-8 14
5 Челси 7 4 1 2 10-10 13
6 Манчестер Юнайтед 7 4 0 3 11-14 12
7 Ньюкасл Юнайтед 8 2 5 1 12-8 11
8 Фулхэм 8 3 2 3 13-15 11
9 Ливерпуль 7 2 4 1 18-9 10
10 Брентфорд 8 2 4 2 15-12 10
11 Эвертон 8 2 4 2 7-7 10
12 Лидс Юнайтед 7 2 3 2 10-10 9
13 Борнмут 8 2 3 3 6-19 9
14 Астон Вилла 8 2 2 4 6-10 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 2 1 5 5-9 7
16 Саутгемптон 8 2 1 5 8-13 7
17 Кристал Пэлас 7 1 3 3 8-11 6
18 Вулверхэмптон Уондерерс 8 1 3 4 3-9 6
19 Лестер Сити 8 1 1 6 14-22 4
20 Ноттингем Форест 8 1 1 6 6-21 4

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Метки:
Гвардиола Хосеп Холанд Эрлинг Манчестер Сити АПЛ

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