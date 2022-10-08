Гвардиола отреагировал на петицию болельщиков о запрете Холанду выступать в АПЛ

Испанский специалист Хосеп Гвардиола высказался о шутке болельщиков, которые создали петицию об отстранении от участия в английской Премьер-лиге форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, передает Goal.

Напомним, что фанаты поиронизировали из-за высокой результативности 22-летнего норвежского футболиста, назвав его роботом. Петиция собрала более двух миллионов подписей.

"Что я думаю об этой петиции? Да, это хорошая шутка", - сказал Гвардиола.

Отметим, что петицию уже отозвали. Но юридически с таким количеством подписантов предмет этой петиции должен быть обсужден английским парламентом.

Что касается результативности Холанда, в 12 матчах сезона он забил уже 19 голов и отдал 3 ассиста.