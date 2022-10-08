Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Англия
Комментарии

Петиция болельщиков об отстранении Холанда собрала в Англии 2 миллиона подписей

Петиция болельщиков об отстранении Холанда собрала в Англии 2 миллиона подписей
©ФК "Манчестер Сити"

Болельщики "Манчестер Сити" в шоке от результативности 22-летнего норвежского форварда Эрлинга Холанда и в шутку предлагают его выгнать, сообщает L'Équipe.

В 12 матчах сезона футболист забил уже 19 голов и отдал 3 ассиста. В интернете появилась шутливая петиция с просьбой запретить норвежцу выступать в английской премьер-лиге, потому что он робот. 

За несколько часов петиция набрала более двух миллионов просмотров, после чего ее отозвали. Юридически с таким количеством подписантов предмет этой петиции должен быть обсужден английским парламентом.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 7 0 1 20-8 21
2 Манчестер Сити 8 6 2 0 29-9 20
3 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 19-10 17
4 Брайтон энд Хов Альбион 7 4 2 1 14-8 14
5 Челси 7 4 1 2 10-10 13
6 Манчестер Юнайтед 7 4 0 3 11-14 12
7 Ньюкасл Юнайтед 8 2 5 1 12-8 11
8 Фулхэм 8 3 2 3 13-15 11
9 Ливерпуль 7 2 4 1 18-9 10
10 Брентфорд 8 2 4 2 15-12 10
11 Эвертон 8 2 4 2 7-7 10
12 Лидс Юнайтед 7 2 3 2 10-10 9
13 Борнмут 8 2 3 3 6-19 9
14 Астон Вилла 8 2 2 4 6-10 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 2 1 5 5-9 7
16 Саутгемптон 8 2 1 5 8-13 7
17 Кристал Пэлас 7 1 3 3 8-11 6
18 Вулверхэмптон Уондерерс 8 1 3 4 3-9 6
19 Лестер Сити 8 1 1 6 14-22 4
20 Ноттингем Форест 8 1 1 6 6-21 4

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Интервью Кака: отбор на чемпионат мира, "Кайрат" в Лиге чемпионов и будущее футзала в Казахстане

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Холанд Эрлинг Манчестер Сити АПЛ

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 08:34
Англия
Петиция болельщиков об отстранении Холанда собрала в Англии 2 миллиона подписей Петиция болельщиков об отстранении Холанда собрала в Англии 2 миллиона подписей
Сегодня , 00:00
Англия
Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира
Вчера , 19:12
Англия
Названы сроки, когда "Реал" попробует подписать Холанда Названы сроки, когда "Реал" попробует подписать Холанда
Вчера , 12:56
Англия
Клуб АПЛ будет продан американскому миллиардеру Клуб АПЛ будет продан американскому миллиардеру
Вчера , 11:42
Англия
Это рекорд АПЛ. Сколько Холанд зарабатывает в неделю за "Манчестер Сити" Это рекорд АПЛ. Сколько Холанд зарабатывает в неделю за "Манчестер Сити"
6 октября, 16:16
Англия
Тренер "Тоттенхэма" умер от лейкемии Тренер "Тоттенхэма" умер от лейкемии
6 октября, 11:08
Англия
Гвардиола отреагировал на возможный переход Холанда в "Реал" Гвардиола отреагировал на возможный переход Холанда в "Реал"
3 октября, 13:28
Англия
Холанд установил уникальный рекорд в АПЛ Холанд установил уникальный рекорд в АПЛ
3 октября, 08:59
Англия
В "МЮ" объяснили, почему Роналду не сыграл с "Манчестер Сити" В "МЮ" объяснили, почему Роналду не сыграл с "Манчестер Сити"
2 октября, 12:42
Англия
"Манчестер Сити" готов разорвать контракт с Холандом. Известны причины "Манчестер Сити" готов разорвать контракт с Холандом. Известны причины
1 октября, 19:39
Англия
"Арсенал" выиграл дерби и сохранил лидерство в АПЛ "Арсенал" выиграл дерби и сохранил лидерство в АПЛ
1 октября, 15:30
Англия
Гвардиола высказался об уходе из "Манчестер Сити" Гвардиола высказался об уходе из "Манчестер Сити"
30 сентября, 16:11
Англия
"Челси" согласовал контракт с лучшим игроком Бундеслиги "Челси" согласовал контракт с лучшим игроком Бундеслиги
29 сентября, 23:56
Англия
"Барселона" нашла замену Бускетсу в АПЛ "Барселона" нашла замену Бускетсу в АПЛ
29 сентября, 15:42
Англия
Криштиану Роналду обратился к психологу Криштиану Роналду обратился к психологу
29 сентября, 13:56
Англия
Лионель Месси оформил дубль и догнал Криштиану Роналду Лионель Месси оформил дубль и догнал Криштиану Роналду
28 сентября, 07:29
Англия
Стал известен клуб, предлагавший Роналду 250 миллионов евро за два года Стал известен клуб, предлагавший Роналду 250 миллионов евро за два года
27 сентября, 16:41
Англия
Роналду зимой уйдет из "МЮ". Известна реакция клуба Роналду зимой уйдет из "МЮ". Известна реакция клуба
23 сентября, 23:25
Англия
"МЮ" встал на защиту Роналду. Подробности "МЮ" встал на защиту Роналду. Подробности
23 сентября, 21:46
Англия
"МанСити" интересуется "шокировавшим" Гвардиолу футболистом "МанСити" интересуется "шокировавшим" Гвардиолу футболистом
23 сентября, 11:21
Англия
"Манчестер Юнайтед" нашел замену Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" нашел замену Криштиану Роналду
22 сентября, 14:25
Англия
Роналду получил приглашение в новый клуб от вратаря Роналду получил приглашение в новый клуб от вратаря
22 сентября, 10:07
Англия
Месси стал любимым спортсменом среди игроков КХЛ Месси стал любимым спортсменом среди игроков КХЛ
21 сентября, 15:00
Англия
"Челси" уволил директора через месяц после обвинений в домогательствах "Челси" уволил директора через месяц после обвинений в домогательствах
19 сентября, 23:51
Англия
Игроки "МЮ" отравились после победы в Лиге Европы Игроки "МЮ" отравились после победы в Лиге Европы
19 сентября, 16:08
Англия
Месси забил гол и побил рекорд Роналду Месси забил гол и побил рекорд Роналду
19 сентября, 12:50
Англия
Стал известен самый высокооплачиваемый футболист мира Стал известен самый высокооплачиваемый футболист мира
18 сентября, 21:41
Англия
15-летний футболист "Арсенала" стал самым молодым дебютантом в истории АПЛ 15-летний футболист "Арсенала" стал самым молодым дебютантом в истории АПЛ
16 сентября, 17:50
Англия
Роналду оттолкнул девушку во время матча Лиги Европы Роналду оттолкнул девушку во время матча Лиги Европы
16 сентября, 16:11
Англия
Ребенок пошутил над легендой "Челси" Ребенок пошутил над легендой "Челси"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus