Гвардиола отреагировал на "побег" лидера из "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о желании Кайла Уокера покинуть команду в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

"Милан" нацелился на Уокера и запланировал новые контакты с игроком на следующей неделе, чтобы достичь соглашения, несмотря на интерес к нему со стороны клубов Саудовской Аравии.

🚨 Pep Guardiola on Kyle Walker: “He wants to go… now depends on the market and the agreement between all parties. He’s a top class player!”.



AC Milan have planned new contacts for Walker next week to reach an agreement despite interest from Saudi. 🔴⚫️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/GJWG62AUKB