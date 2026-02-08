Англия
Гвардиола объявил решение по Хусанову перед матчем "Сити" с "Ливерпулем" в АПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

Состав "Ливерпуля"

Главный тренер хозяев Арне Слот выбрал следующих футболистов:

 Алиссон Бекер,ван Дейк,Керкез,Конате,Собослаи,Гравенберх,Мак Аллистер,Вирц, Гакпо,Салах,Экитике.Состав "Сити"

Наставник "горожан" также определился с составом, в который вошёл защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

Доннарумма,Нунес,О'Райли,Гехи,Аит-Нури,Хусанов,Родри,Семеньо,Силва,Мармуш,Холанд.

Матч между командами состоится сегодня, 8 февраля, и пройдёт на стадионе "Энфилд" в "Ливерпуле". Начало встречи запланировано на 21:30 по казахстанскому времени.

После 24 сыгранных туров мерсисайдский клуб имеет в активе 39 очков и располагается на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь, "Сити" с 47 набранными баллами уверенно идут вторыми, продолжая борьбу за лидерство в чемпионате.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 25 17 5 3 49-17 56
2 Манчестер Сити 24 14 5 5 49-23 47
3 Астон Вилла 25 14 5 6 36-27 47
4 Манчестер Юнайтед 25 12 8 5 46-36 44
5 Челси 25 12 7 6 45-28 43
6 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
7 Брентфорд 25 12 3 10 39-34 39
8 Эвертон 25 10 7 8 28-28 37
9 Сандерленд 25 9 9 7 27-29 36
10 Фулхэм 25 10 4 11 35-37 34
11 Борнмут 25 8 10 7 41-44 34
12 Ньюкасл Юнайтед 25 9 6 10 35-36 33
13 Брайтон энд Хов Альбион 24 7 10 7 34-32 31
14 Тоттенхэм Хотспур 25 7 8 10 35-35 29
15 Кристал Пэлас 24 7 8 9 25-29 29
16 Лидс Юнайтед 25 7 8 10 34-43 29
17 Ноттингем Форест 25 7 5 13 25-38 26
18 Вест Хэм Юнайтед 25 6 5 14 31-48 23
19 Бернли 25 3 6 16 25-49 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 25 1 5 19 16-48 8

